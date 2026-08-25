Canadá responde a EE. UU. con aranceles de hasta el 50% y un paquete de ayuda por $5.400 millones

Canadá anunció el martes aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, que oscilan entre el 15% y el 50%, en una escalada de la guerra comercial entre estos aliados históricos.
Canadá anunció el martes aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, que oscilan entre el 15% y el 50%, en una escalada de la guerra comercial entre estos aliados históricos.
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