Canal de Panamá reducirá el tránsito de buques desde septiembre por el fenómeno de El Niño

El canal de Panamá reducirá a partir de septiembre el número de buques que podrán cruzarlo debido al descenso de lluvias por el fenómeno de El Niño, anunció la administración de la estratégica vía por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial.
A partir del 3 de septiembre el número de tránsitos diarios se reducirá de 36 a 34, y doce días después bajará a 32, según un comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Debido a El Niño se han registrado “precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica del canal” y se “requieren acciones adicionales para respaldar la sostenibilidad a largo plazo” de las operaciones, agregó.
La vía panameña funciona con agua de lluvia que almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han bajado de nivel por los “efectos adversos del fenómeno de El Niño”.
La ACP, entidad autónoma del Estado, puso en marcha hace meses otras medidas de ahorro de agua, como la reducción del calado de los buques.
En 2023, El Niño obligó a la ACP a bajar de 38 a 22 el número de tránsitos diarios debido a que los lagos estuvieron en niveles mínimos.
El canal de Panamá tiene entre sus principales usuarios a Estados Unidos y China.
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