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Canal de Panamá reducirá el tránsito de buques desde septiembre por el fenómeno de El Niño

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Por AFP

El canal de Panamá reducirá a partir de septiembre el número de buques que podrán cruzarlo debido al descenso de lluvias por el fenómeno de El Niño, anunció la administración de la estratégica vía por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial.








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