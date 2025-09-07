Internacionales

Caos postal en Estados Unidos por aranceles: envíos se detienen y 88 operadores suspenden servicios

Los nuevos aranceles, que aplicarían solo para China a partir del 29 de agosto, se extienden y afectan a países de todo el mundo

Por AFP

El tráfico postal hacia Estados Unidos se desplomó en más del 80% tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington y 88 operadores en todo el mundo suspendieron total o parcialmente sus envíos a este país.








AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

