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Caso hantavirus: la OMS clasifica a todos los pasajeros del barco afectado como “contactos de alto riesgo”, pero llama a la calma

Voceros de la OMS mencionaron que el riesgo para la población general es bajo, pese a la clasificación de las personas a bordo. Todos los pasajeros del crucero serán monitoreados activamente durante 42 días.

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Por AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el sábado que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus como contactos de “alto riesgo”, que deben ser monitoreados activamente durante 42 días.








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