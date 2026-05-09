Caso hantavirus: la OMS clasifica a todos los pasajeros del barco afectado como “contactos de alto riesgo”, pero llama a la calma

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el sábado que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus como contactos de “alto riesgo”, que deben ser monitoreados activamente durante 42 días.

“Clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contactos de alto riesgo”, dijo Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, durante un evento en redes sociales.

Esta fotografía muestra a un científico del Instituto Malbrín sosteniendo un recipiente utilizado para diagnosticar el hantavirus andino (HANDOUT/AFP)

Añadió que se recomienda “un seguimiento y monitoreo activo de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen durante un periodo de 42 días”.

Riesgo bajo

La directora subrayó que el riesgo para la población general y para los habitantes de las Islas Canarias, donde se espera que el crucero MV Hondius eche ancla el domingo, sigue siendo “bajo”.

“Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada. En cuanto al riesgo para la población en general, sigue siendo extremadamente bajo”, declaró ante la prensa en Ginebra un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, el viernes 8 de mayo.

Este último dijo que incluso entre las personas que se alojaron en los mismos camarotes con una persona contagiada a bordo del crucero MV Hondius, “parece que, en algunos casos, ninguno de los dos está contagiado”.

“No se parece en absoluto al sarampión, por ejemplo: si ustedes están aquí en la sala de prensa y alguien en la primera fila tose, las primeras filas correrían peligro. Un contacto estrecho significa prácticamente estar cara a cara (...) No se trata de un nuevo Covid”, insistió.

El crucero Hondius, que pertenece a la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, donde se produjo un brote de hantavirus entre los pasajeros, había partido el 1 de abril de Ushuaia, en el sur de Argentina.

Actualmente se dirige a Tenerife, en las islas Canarias, donde se le espera el domingo 10 de mayo.

La OMS había contabilizado el jueves un total de ocho casos vinculados a este foco, tres de ellos confirmados (un fallecido y dos enfermos).