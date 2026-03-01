Internacionales

China se pronuncia sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

EscucharEscuchar
Por Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha condenado el “inaceptable” ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán tras recordar que había un proceso diplomático abierto y ha planteado la necesidad de construir un “frente conjunto” a nivel internacional contra las “acciones unilaterales”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Estados UnidosChinaIránIsrael
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.