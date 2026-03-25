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Científicos descubren límite para la clonación en mamíferos: la reproducción sexual sigue siendo vital para la supervivencia

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Por AFP

Existe un límite biológico para la clonación de mamíferos, señalan investigadores japoneses en un estudio publicado esta semana, que menciona el riesgo de un “colapso mutacional”.








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AFP

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