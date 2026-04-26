Internacionales

Cole Tomas Allen: sospechoso de ataque en gala de la prensa en Estados Unidos es un ingeniero y apasionado de los videojuegos

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Por AFP

El hombre armado que sumió en el caos una gala de la prensa en Washington, a la que asistía el presidente Donald Trump y numerosos altos funcionarios, fue identificado el domingo por medios estadounidenses como un ingeniero mecánico de 31 años oriundo de California.








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Cole Tomas AllenEstados Unidos
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