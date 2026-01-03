¿Cómo fue arrestado y extraído de Venezuela Nicolás Maduro? Todo lo que sabemos de la operación Resolución Absoluta

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del sábado, y el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

¿Cuándo se lanzaron los ataques?

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 02H00 (06H00 GMT) en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 03H15 (07H15 GMT), según AFP.

Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban misiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas.

“Esta operación, denominada ‘Resolución Absoluta’, fue discreta y precisa, y se llevó a cabo durante las horas de máxima oscuridad del 2 de enero. Es la culminación de meses de preparación y entrenamiento”, declaró el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Ataque a Venezuela

Más de 150 aeronaves fueron movilizadas.

¿Cuáles fueron los objetivos de los bombardeos?

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar.

De gran tamaño, alberga no solo instalaciones militares sino también viviendas urbanas para tropas, donde residen miles de familias.

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar. (STR/AFP)

Se escucharon otras explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado, informaron periodistas de la AFP.

Otras explosiones se reportaron en el oeste del país, en La Guaira (puerto de Caracas), en Maracay, capital del estado de Aragua (a 100 km al suroeste de Caracas), y en Higuerote (a 100 km al este de Caracas), en el estado de Miranda, en la costa caribeña.

¿Cuál es el número de víctimas?

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”.

Al mediodía, las autoridades venezolanas no habían publicado cifras de víctimas.

En declaraciones a Fox News, Donald Trump manifestó su satisfacción porque ningún soldado estadounidense había perdido la vida en la operación.

¿Cómo fue arrestado y extraído el presidente Maduro?

Nadie sabía con exactitud dónde se alojaba el presidente venezolano, ya que se rumoreaba que había estado cambiando de residencia con frecuencia en los últimos meses.

Trump afirmó haber seguido la operación para capturarlo en directo, “como si fuera un programa de televisión”.

“Estaba en un lugar muy vigilado (...). De hecho, era como una fortaleza”, declaró, explicando que Maduro había intentado ingresar en “una zona de seguridad rodeada de acero sólido”, pero que “lo atraparon” antes de que pudiera hacerlo.

“Se rindieron sin oponer resistencia”, declaró posteriormente el general Caine.

Acusados de “narcoterrorismo”, la pareja será trasladada a Nueva York, según informó Trump. El sábado, el presidente estadounidense publicó una foto en su red Truth Social en la que Maduro aparece esposado y con gafas que le cubren los ojos, a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, según aseguró.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió poner en libertad a la pareja y declaró que Maduro es “el único presidente de Venezuela”.

En tanto, Rusia exhortó a Washington a liberar “al presidente elegido de un país soberano”.

¿Cuál será el futuro gobierno?

Trump dijo que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta que una transición política “segura” pueda instalarse en el país, aunque no precisó cómo lo concretará.

“Ha llegado la hora de la libertad”, declaró la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

Aseguró que el candidato de la oposición a las elecciones presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia, debe “asumir inmediatamente” la presidencia “y ser reconocido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”. “Venezuela será libre”, bramó.

“Son horas decisivas, sepan que estamos listos”, dijo a su vez González Urrutia desde su exilio en España.

Pero Trump frustró sus esperanzas, afirmando sobre Machado que “sería muy difícil para ella liderar el país” porque “es una mujer muy agradable, pero no inspira respeto”.

Dijo también que Estados Unidos no ha tenido ningún contacto con la líder opositora.

“Por ahora, el ataque de Trump contra Venezuela no ha resultado en un cambio de régimen, sino en un cambio de líder. El régimen permanece, y lo único que se ha logrado es capturar a Maduro, asesinar personas, violar el derecho nacional e internacional y aventurarse en lo desconocido”, declaró Stephen Wertheim, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.