Competencia de BYD y aranceles de Donald Trump hunden los márgenes operativos de Mercedes-Benz en 2025

El fabricante de automóviles de alta gama alemán Mercedes-Benz anunció una reducción de casi la mitad de sus ganancias en 2025 respecto al año anterior, debido a la caída de ventas en China y una disminución de los márgenes.

El grupo obtuvo una ganancia neta de 5.100 millones de euros (6.060 millones de dólares), un 49,6% respecto al año anterior y su nivel más bajo desde 2020, cuando estalló la pandemia del covid-19, indicó en un comunicado.

El resultado de explotación (EBIT), un indicador clave para medir la rentabilidad de la empresa, disminuyó en más de la mitad a 5.800 millones de euros (casi 6.900 millones de dólares).

Durante 2025, Mercedes-Benz entregó 1,8 millones de unidades, un 9% menos que el año anterior.

La caída fue especialmente acusada en China (-19%) y en Estados Unidos (-12%), en parte vinculada a los aranceles del 15% impuestos por Donald Trump a los vehículos europeos.

En el caso del gigante asiático, la marca alemana enfrenta una dura competencia de marcas locales como BYD, particularmente en los modelos eléctricos.

De hecho, en el último año, las ventas de vehículos eléctricos de Mercedes-Benz cayeron un 9%.

También bajaron las ventas de los modelos de lujo (-4,8%), la apuesta en los últimos años de Mercedes-Benz, lo que también provocó un descenso del margen operativo del grupo (-3,7%).

Esta ratio no deja de caer desde hace años. En 2023 era del 12,6%, pero para 2026, el constructor prevé que se sitúe entre 3 y 5%.

A medio plazo, la compañía espera subir a un margen de entre el 8 y el 10% gracias al lanzamiento de nuevos modelos y una reducción drástica de los costes de producción.