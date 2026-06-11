Internacionales

Conflicto en Medio Oriente frena la economía global y el Banco Mundial alerta sobre una “década perdida”

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Por AFP

El Banco Mundial redujo el jueves su previsión de crecimiento de la economía global a su nivel más bajo desde la pandemia del covid-19, a causa de la expansión en todo el mundo de los efectos de la guerra en Medio Oriente.








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