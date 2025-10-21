Internacionales

Costa Rica se une a Estados Unidos y emite comunicado sobre Bolivia

EscucharEscuchar
Por AFP

Estados Unidos y ocho países latinoamericanos expresaron este martes su apoyo al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz tras su victoria, que consideraron “un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BoliviaEstados UnidosCosta RicaRodrigo Paz
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.