Internacionales

Creación de puestos en Estados Unidos supera expectativas en mayo, desempleo sigue en 4,3%

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Por AFP

Estados Unidos creó 172.000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de lo esperado por el mercado, mientras que el desempleo se mantuvo estable, según datos del gobierno publicados el viernes 5 de junio.








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