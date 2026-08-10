Crisis en la FIFA: UEFA, Concacaf y AFC acorralan a Gianni Infantino

Una guerra a golpe de comunicados ensombrece el fútbol mundial: las esperanzas del asediado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de que hubiera un periodo de reflexión tras su denuncia de “un esfuerzo concertado y continuo” para socavarlo quedaron hechas añicos este lunes.

Ha pasado más de una semana desde que Infantino retiró su plan de captar inversión privada para una nueva filial comercial, FIFA Forward Enterprise (FFE), que se encargaría de gestionar el área comercial de los Mundiales.

El proyecto FFE pretendía ceder a un consorcio de inversión privado el control y la gestión de los derechos comerciales y de transmisión de las competiciones, a cambio de una inyección multimillonaria de capital. Esta propuesta desató la alarma de las confederaciones, que vieron amenazada su autonomía financiera y el control sobre sus propios torneos.

Ante la creciente presión y tras la publicación de la carta abierta, portavoces del círculo de Infantino intentaron apaciguar los ánimos, asegurando que el presidente “mantiene las puertas abiertas al diálogo constructivo para garantizar el beneficio equitativo de todo el ecosistema del fútbol”, aunque el gesto no logró frenar las críticas.

Tres confederaciones —UEFA (Europa), Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) y AFC (Asia)— lo atacaron con dureza este lunes.

“El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de conservar —o exigir— el poder para uno mismo... Cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, señalaron en una carta abierta.

¿Cuál es la situación doce días después del inicio de la crisis?

Aliados y opositores de Gianni Infantino en la actual crisis de la FIFA

Los partidarios

La década en el poder del suizo de 56 años y el aumento de la financiación a las 211 asociaciones miembro han dado frutos.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) —uno de cuyos miembros más destacados, Marruecos, es coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal— se mantiene a su lado.

La Conmebol (Sudamérica) también es favorable, aunque criticó la manera en que se concibió y gestionó el plan de privatización y declaró que el futuro de Infantino solo debería decidirse en las elecciones presidenciales de Rabat el próximo marzo.

Además, varias asociaciones nacionales se han desmarcado de sus respectivas confederaciones y han expresado su apoyo a Infantino, entre ellas uno de los coanfitriones del Mundial de 2026, México, de la Concacaf, y Kuwait y Catar, de la AFC.

Los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de la UEFA, Aleksander Ceferin, coincidieron durante un congreso de la entidad europea en Bruselas, Bélgica, el pasado mes de febrero. (PAU BARRENA/AFP)

Los opositores

La UEFA lidera la rebelión, seguida por la Concacaf y la AFC.

La amenaza de la confederación europea de boicotear todas las competiciones de la FIFA, incluidos los Mundiales masculinos y femeninos, es considerada como el factor que obligó a Infantino a pedir “disculpas”.

Pero reiteró su boicot al día siguiente de que Infantino recibiera el “total apoyo” de los altos directivos de la FIFA y durante unos días no encontró respaldo entre las otras confederaciones, hasta que este lunes Concacaf y la AFC se unieron en la “carta abierta a la familia del fútbol”.

El boicot de la UEFA afrontará su primera prueba en septiembre, cuando Polonia acoja el Mundial femenino sub-20.

Entre los más acérrimos oponentes de Infantino, la Federación Noruega y su presidenta Lise Klaveness pidieron la dimisión de Infantino el viernes.

Además de Noruega, otras asociaciones se han mostrado contrarias a su continuidad, entre ellas Dinamarca, Finlandia, Suecia, Serbia y Gales.

Próximos escenarios para la presidencia de la FIFA rumbo a 2027

Las elecciones presidenciales, en las que Infantino busca un cuarto y último mandato de cuatro años, se celebrarán durante el Congreso de la FIFA el 18 de marzo de 2027.

La fecha límite para que un candidato se presente contra Infantino es el 18 de noviembre y por el momento, nadie ha dado un paso adelante.

La historia demuestra que es casi imposible desbancar a un presidente en ejercicio —el último en lograrlo fue el brasileño João Havelange, que derrotó al inglés Stanley Rous en 1974—.

Sin embargo, si sus opositores quieren que Infantino caiga antes, existen otras posibilidades.

Podrían activar una moción de censura. Esto requiere que el 20% de las asociaciones miembro (43) la soliciten, lo que pondría en marcha un Congreso extraordinario de la FIFA.

Posibles candidatos para suceder a Infantino en el fútbol mundial

A la popularidad creciente de Klaveness se une el atractivo de que los dos cargos más poderosos del deporte estuvieran ocupados por mujeres —Kirsty Coventry fue elegida presidenta del COI el año pasado—.

Victor Montagliani, el presidente de la Concacaf, anteriormente cercano a Infantino, se ha distanciado y es otro de los potenciales rivales.

Salman bin Ibrahim al-Khalifa, el presidente de la AFC, pensó que había llegado su momento cuando se presentó para sustituir a Joseph Blatter en 2016, pero terminó segundo por detrás de Infantino en la segunda ronda de votación (115-88).

El dirigente de 60 años, que controla el fútbol asiático desde 2013 y cuyo cuarto mandato concluye el año que viene, podría verse tentado a intentarlo por segunda vez.