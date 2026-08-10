Internacionales

Crisis en la FIFA: UEFA, Concacaf y AFC acorralan a Gianni Infantino

Gianni Infantino enfrenta una grave crisis en la FIFA tras el rechazo de UEFA, Concacaf y AFC a su plan comercial. Conozca los escenarios y posibles rivales.

EscucharEscuchar
Por AFP

Una guerra a golpe de comunicados ensombrece el fútbol mundial: las esperanzas del asediado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de que hubiera un periodo de reflexión tras su denuncia de “un esfuerzo concertado y continuo” para socavarlo quedaron hechas añicos este lunes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MéxicoFIFAGianni InfantinoUEFA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.