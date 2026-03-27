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Cuando Donald Trump salga de escena, ¿quién será su heredero político?

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Por AFP

Durante la última década, el presidente Donald Trump ha sido la fuerza gravitacional de la derecha de Estados Unidos, pero en la Conferencia de Acción Política Conservadora de este año hay una pregunta apremiante que anima las conversaciones en los pasillos: ¿quién lo reemplazará?








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