Cuarto día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: recapitulamos los hechos

En el cuarto día de la guerra en Oriente Medio desencadenada por la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, un ataque con drones alcanzó la embajada de Estados Unidos en Riad mientras Israel sigue bombardeando a la república islámica y Líbano.

A continuación, la AFP detalla los últimos acontecimientos:

Embajada de Estados Unidos atacada

Un “incendio limitado” se desató la madrugada del martes en la embajada estadounidense en Riad tras un ataque con dos drones, informó el Ministerio de Defensa saudí, que precisó que los daños materiales eran “menores”.

Posteriormente, un periodista de la AFP y varios testigos escucharon otras explosiones en la capital saudí.

Al ser preguntado sobre la respuesta a este ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo: “Lo descubrirán pronto”.

La embajada confirmó este ataque y anunció que cerraría temporalmente. El Departamento de Estado estadounidense ordenó, además, la salida de todo su personal diplomático no esencial de Irak, Jordania y Baréin.

Israel bombardea Beirut y Teherán

El ejército israelí anunció el martes por la mañana que estaba llevando a cabo “ataques simultáneos” en Teherán y Beirut contra objetivos militares iraníes y del movimiento libanés Hezbolá.

Según imágenes de AFPTV, una gran nube de humo se elevaba sobre la capital libanesa.

La cadena de televisión Al-Manar, afiliada a ese movimiento islamista, anunció inmediatamente después que sus instalaciones en la capital libanesa habían sido bombardeadas.

Al igual que el día anterior, el ejército israelí instó el martes por la mañana a los habitantes de decenas de localidades de todo el Líbano a evacuar en previsión de bombardeos inminentes.

El ejército israelí anunció el martes por la mañana que estaba llevando a cabo “ataques simultáneos” en Teherán y Beirut contra objetivos militares iraníes y del movimiento libanés Hezbolá. En la foto, Beirut. (IBRAHIM AMRO/AFP)

Israel ataca sede de la TV estatal de Irán

Periodistas de la AFP escucharon potentes explosiones el martes en varios barrios de Teherán.

El ejército de Israel afirmó que había “atacado y desmantelado” la sede de la cadena estatal de radio y televisión de Irán, la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB), al alegar que esta “ha pedido la destrucción del Estado de Israel y el uso de armas nucleares”.

La IRIB escribió en Telegram que seguiría emitiendo.

Washington dice haber destruido bases de los Guardianes

El ejército estadounidense afirmó el martes haber “destruido las instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las capacidades de defensa aérea iraníes, emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones, así como aeródromos militares durante operaciones sostenidas”.

Los Guardianes reivindican ataque en Baréin

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron este martes que llevaron a cabo un “ataque a gran escala” contra una base aérea estadounidense en Baréin.

Sin aportar pruebas, afirmaron que “20 drones y tres misiles alcanzaron sus objetivos” y “destruyeron el principal puesto de mando de la base”.

Amenaza contra los barcos

Un responsable iraní amenazó el lunes con “quemar” cualquier buque que intentara cruzar el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de petróleo, donde la navegación se encuentra actualmente paralizada.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, habían afirmado anteriormente haber atacado en allí un petrolero que, según ellos, tenía vínculos con Estados Unidos.

Mercados inquietos

Tras dispararse más de un 6% al cierre del lunes, los precios del petróleo siguen subiendo y el barril de Brent del mar del Norte vuelve a rozar los 80 dólares.

Las bolsas asiáticas siguen registrando pérdidas, con la de Seúl cayendo alrededor de un 5%.

Amazon afectada

La filial de Amazon dedicada a la nube informó el lunes por la noche que dos de sus centros de datos en Emiratos Árabes Unidos habían sido “directamente afectados” por drones, lo que provocó interrupciones en sus servicios en algunas regiones de Oriente Medio.

Una instalación en Baréin también resultó dañada por “un ataque con drones en las inmediaciones”.

Qatar interceptó misiles iraníes dirigidos a base estadounidense

Netanyahu justifica el ataque a Irán

Los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán habrían sido “intocables” en unos meses si Israel y Estados Unidos no hubieran atacado Irán, aseguró el lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la cadena estadounidense Fox News.

“No va a haber una guerra sin fin”, aseguró, afirmando que, por el contrario, se trataría de una “acción rápida y decisiva”.