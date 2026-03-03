Internacionales

Cuarto día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: recapitulamos los hechos

EscucharEscuchar
Por AFP

En el cuarto día de la guerra en Oriente Medio desencadenada por la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, un ataque con drones alcanzó la embajada de Estados Unidos en Riad mientras Israel sigue bombardeando a la república islámica y Líbano.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IránEstados UnidosIsrael
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.