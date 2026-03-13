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Cuba confirma diálogos con Estados Unidos ante la política de “máxima presión” de Donald Trump

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Por AFP

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su país mantiene conversaciones con Estados Unidos, que aplica una política de máxima presión contra la isla comunista.








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