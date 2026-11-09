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¿De qué se trata el caso de Ueno Bank en Paraguay y por qué desató una crisis política? Aquí lo explicamos de manera sencilla

Por AFP

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De banco digital estrella a epicentro de una crisis económica y política, Ueno Bank recorrió en menos de cinco años un camino que sacudió a Paraguay: su cierre congeló depósitos de millones de clientes y precipitó la destitución del presidente Santiago Peña.








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