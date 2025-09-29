Internacionales

Del show al escándalo: documental “Predators” analiza por qué casos como el de Jeffrey Epstein se consumen como entretenimiento

Por AFP

¿Por qué Estados Unidos está obsesionado con el caso de Jeffrey Epstein? La respuesta podría estar en un nuevo documental que explora la fascinación por la caza de pedófilos, liderada en la década de 2000 por el reality show “To Catch a Predator”.








