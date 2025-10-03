Internacionales

Denuncian arrestos por perfil racial: ciudadano de Estados Unidos lleva a tribunales a agentes de inmigración

EscucharEscuchar
Por AFP

Leonardo García trabajaba en una obra de construcción cuando agentes de migración le cayeron encima. “Soy estadounidense”, les dijo. Cuenta que no le creyeron, que lo detuvieron dos veces en un mes por sus rasgos latinos y por ello demandó a la administración de Donald Trump.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Estados Unidosmigraciónperfil racial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.