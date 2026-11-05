Internacionales

Detenidas en Cuba la periodista Yoani Sánchez y la líder de Damas de Blanco

Por AFP

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Yoani Sánchez, una de las figuras más conocidas del periodismo independiente en Cuba, y la líder del movimiento opositor Damas de Blanco, Berta Soler, fueron detenidas este jueves en La Habana, denunciaron medios de la disidencia y familiares.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.