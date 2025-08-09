Internacionales

Diseñador que creó sandalias con Adidas dijo esto sobre la acusación de apropiación cultural

Por AFP

Autoridades de Méxixo denunciaron que el modelo Oaxaca Slip-On, elaborado por el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarría y la compañía deportiva, imita un diseño tradicional de esa región sin autorización de sus auténticos creadores.








