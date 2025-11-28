Donald Trump anuncia indulto para Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado por narcotráfico

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes mediante su red social Truth Social que otorgará un “indulto total y completo” al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de 45 años de prisión en el país norteamericano por delitos relacionados con el narcotráfico.

El mandatario estadounidense vinculó el perdón presidencial con las elecciones generales de Honduras programadas para este 30 de noviembre, condicionando implícitamente la medida al triunfo electoral del candidato presidencial nacionalista Nasry Asfura.

Contexto de la sentencia

Hernández fue declarado culpable el 8 de marzo de 2024 por un jurado federal en Nueva York por tres cargos graves: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico. Según los fiscales federales, el expresidente hondureño recibió millones de dólares del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de protección y facilidades para operaciones de tráfico de drogas desde territorio hondureño.

El expresidente gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, poco después de dejar el poder. Actualmente se encuentra recluido en la penitenciaría federal de Lewisburg, Pensilvania.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Declaración de Trump

En su mensaje publicado en Truth Social, Trump expresó: “Concederé un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto profundamente, ha sido tratado de forma muy dura e injusta”.

El presidente estadounidense agregó que “esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de que Tito Asfura gane las elecciones, cuando Honduras estará en camino hacia un gran éxito político y financiero”. Trump enfatizó que la medida se ejecutaría una vez que Asfura asumiera la presidencia, vinculando explícitamente el indulto con el resultado de las elecciones hondureñas.

Estrategia política

El anuncio forma parte de una estrategia de injerencia electoral norteamericana en Honduras. Trump también manifestó su apoyo explícito a Asfura y advirtió que si no gana, “Estados Unidos no estará tirando buen dinero tras malo, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país”.

El presidente estadounidense rechazó la candidatura de Rixi Moncada, respaldada por la presidenta Xiomara Castro, al afirmar que “no puedo colaborar con Moncada y los comunistas”.

Implicaciones jurídicas

El indulto presidencial estadounidense representa una facultad del Poder Ejecutivo para perdonar total o parcialmente una pena impuesta por sentencia judicial firme. Aunque exime de la pena, técnicamente no borra la culpabilidad según la jurisprudencia estadounidense. La medida tendría que ser ejecutada formalmente por Trump tras su confirmación en el cargo.​