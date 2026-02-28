Donald Trump bombardea Irán y dispara las tensiones en Medio Oriente: “La hora de su libertad está al alcance de la mano”

Tras semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, donde se produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades.

Entre los objetivos atacados en la llamada operación “Furia Épica”, se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.

“Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña “masiva” como una “misión noble”, y reconoció que su país podría sufrir bajas.

Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y ataques contra bases estadounidenses en varios países de la región, afirmaron los Guardianes de la Revolución.

Corresponsales de AFP reportaron explosiones en Jerusalén, pero también en Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, donde un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense.

Los primeros fallecidos reportados fueron 24 colegiales, en un ataque israelí que alcanzó una escuela en el sur de Irán, según un responsable local.

De su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos anunció la muerte de un civil por la caída de restos de misiles en Abu Dabi.

Humo en Teherán

En Teherán, una columna de humo se elevaba sobre el barrio Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y la sede de la presidencia.

Testigos escucharon al menos tres explosiones en la zona. Alrededor de la residencia de Jamenei había un fuerte despliegue de seguridad y calles cortadas, constató un periodista de AFP.

Al mismo tiempo, las comunicaciones están afectadas: las llamadas telefónicas dejaron de funcionar, según un periodista de AFP, y la conexión a internet se cortó, afirmó la web especializada NetBlocks.

En su discurso desde su residencia en Palm Beach (Florida), Trump, ataviado con una gorra con las siglas USA, anunció ataques de “gran envergadura” para “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.

Su aliado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que la operación busca “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

Fuentes de seguridad israelí dijeron que el operativo responde a la “aceleración” de la producción de misiles balísticos por parte de Irán y que continuará “tanto tiempo como sea necesario”.

“Totalmente aniquilada”

“La hora de su libertad está al alcance de la mano”, dijo Trump a los iraníes, a quienes exhortó a “tomar el control” de su gobierno.

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística. Quedará totalmente aniquilada, de nuevo. Vamos a aniquilar su marina”, dijo Trump en su mensaje.

El mandatario estadounidense ofreció a los dirigentes militares de Irán la “inmunidad” si se rendían, o una “muerte segura” si no lo hacían.

Netanyahu se hizo eco de este llamamiento y dijo a los iraníes que había llegado el momento de “sacudirse el yugo de la tiranía”.

El hijo del difunto sah de Irán, Reza Pahlavi, exiliado en Estados Unidos, afirmó en un video que estaban “muy cerca de la victoria”.

“Quiero estar a su lado lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán”, dijo Pahlavi, que ha asegurado estar listo para liderar una transición política en Irán.

El ejército israelí afirmó que los ataques golpearon cientos de instalaciones militares y fueron el resultado de meses de planificación conjunta con Estados Unidos.

La televisión estatal iraní aseveró que el presidente Pezeshkian se encuentra “sano y salvo”.

La agencia de noticias Fars señaló que “se registraron siete impactos de misiles en los distritos de Keshvardoost y Pasteur”, en Teherán.

“Vi dos misiles Tomahawk volando horizontalmente”, dijo a AFP un empleado de oficina bajo condición de anonimato. “Al principio oímos un ruido sordo y pensamos que se trataba de un avión de combate”, agregó.

Irán, Israel, Irak, Siria y Catar cerraron sus espacios aéreos al tráfico civil y numerosas aerolíneas anunciaron la suspensión de vuelos hacia la región.

En Jerusalén se escucharon explosiones después de que sonaran las sirenas antiaéreas, y el ejército informó que identificó “misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel”.

Un mensaje fue enviado a los celulares de la población urgiéndolos a refugiarse.

Tensiones

Irán y Estados Unidos llevaron a cabo esta semana una tercera ronda de negociaciones bajo mediación omaní, considerada un último intento para evitar una guerra.

Washington quiere impedir que Irán se dote de armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán.

El 19 de febrero Donald Trump dio un ultimátum de “10 a 15 días” para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza.

En enero surgieron nuevas tensiones entre Washington y Teherán, cuando Irán reprimió violentamente las protestas multitudinarias que desafiaron el poder de los ayatolás en la república islámica.

Trump amenazó entonces con intervenir en el país para “ayudar” al pueblo iraní.

En junio de 2025, Israel e Irán se enfrentaron en una guerra de doce días, desencadenada por un ataque sin precedentes lanzado por Israel contra el alto mando militar iraní, así como contra lanzadores de misiles e instalaciones vinculadas al programa nuclear de la república islámica.

Estados Unidos se sumó a la operación militar de su aliado, atacando el 22 de junio tres sitios nucleares iraníes.