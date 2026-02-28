Internacionales

Donald Trump bombardea Irán y dispara las tensiones en Medio Oriente: “La hora de su libertad está al alcance de la mano”

Por AFP

Tras semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, donde se produjeron explosiones en Teherán y en otras ciudades.








IránEstados UnidosIsrael
