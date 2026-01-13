Internacionales

Donald Trump celebra “baja” inflación en EEUU y espera recorte en intereses

La variación de los precios de los bienes y servicios subyacentes, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,6% en 12 meses

Por AFP

El presidente Donald Trump destacó este martes los “bajos” niveles de inflación en Estados Unidos y criticó nuevamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por haber hecho “demasiado tarde” el recorte de tasas.








