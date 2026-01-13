Donald Trump celebra “baja” inflación en EEUU y espera recorte en intereses

El presidente Donald Trump destacó este martes los “bajos” niveles de inflación en Estados Unidos y criticó nuevamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por haber hecho “demasiado tarde” el recorte de tasas.

“Excelentes números de inflación para EEUU. Eso significa que Jerome ‘Demasiado Tarde’ Powell debería recortar las tasas de interés, ¡Significativamente!“, escribió el mandatario estadounidense en una publicación en su plataforma Truth Social.

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en diciembre, como esperaban los analistas, según datos publicados por el gobierno este martes luego de un año en el que los aranceles del presidente Donald Trump amenazaron la estabilidad de precios.

La variación de los precios de los bienes y servicios subyacentes, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,6% en 12 meses. (JIM WATSON SAUL LOEB/AFP)

El índice de precios al consumo (IPC), una de las medidas clave de la inflación, subió 2,7% en los 12 meses cerrados en diciembre, la misma tasa anual que en noviembre, según el Departamento de Trabajo. En la medición mes a mes, el IPC aumentó 0,3%.

Aunque los precios no se dispararon en los últimos meses de 2025, la inflación fue aumentando a lo largo del año a medida que Trump imponía oleada tras oleada de aranceles a las importaciones estadounidenses, afectando bienes de prácticamente todos los socios comerciales.

Sin embargo, en los últimos meses, la administración Trump ha ampliado una lista de exenciones que cubren productos clave, entre ellos agrícolas, ya que las preocupaciones por el costo de vida aumentan en los hogares del país.

En diciembre, el índice que mide precios de las viviendas fue el factor principal detrás del repunte mensual de la inflación.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,6% en 12 meses.