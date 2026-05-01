Internacionales

Donald Trump declara el fin de las hostilidades con Irán y evita el límite legal del Congreso

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Por AFP

El presidente Donald Trump estimó que las hostilidades con Irán “han terminado”, en una carta dirigida a los líderes parlamentarios, en momentos en que el Congreso lo presiona para que solicite una autorización si se prolonga el conflicto por más de 60 días.








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