Donald Trump presenta este plan de 28 puntos para lograr la paz entre Ucrania y Rusia

Por AFP

El plan presentado por Estados Unidos a Ucrania contempla, entre otras, la cesión de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Moscú o la reincorporación de Rusia al G8, del que fue expulsada en 2014.








