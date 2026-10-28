Internacionales

Donald Trump se mantiene al margen ante proclama de Bolsonaro como verdadero presidente de Brasil

Mandatario de Estados Unidos no quiere comprometerse a pocos días de las elecciones

Por AFP

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El presidente Donald Trump declaró este miércoles que no se va a “involucrar” en la proclama del senador Flávio Bolsonaro, que afirmó ser el “verdadero presidente” de Brasil tras huir a Estados Unidos.








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