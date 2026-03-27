Dueño de Sephora y Benefit Cosmetics bajo investigación en Italia

La autoridad italiana de la competencia anunció el viernes la apertura de una investigación contra el gigante francés del lujo LVMH y sus marcas Sephora y Benefit Cosmetics por promover “el uso precoz de cosméticos para adultos entre niños y adolescentes”, incluidas cremas antiedad.

La autoridad (AGCM) señaló en un comunicado que investiga “la omisión o el carácter engañoso de información relevante” en tiendas Sephora y en línea.

Se trata en particular de “advertencias y precauciones relativas a cosméticos no destinados a menores o no probados en ellos”, especialmente en las gamas Sephora Collection y Benefit Cosmetics, precisó AGCM.

“Al estar en curso la investigación, Sephora, Benefit y LVMH P&C Italia no pueden hacer más comentarios en este momento; no obstante manifiestan su voluntad de cooperar plenamente con las autoridades”, reaccionaron las empresas en un comunicado transmitido a la AFP.

“Todas las empresas reafirman su estricto cumplimiento de las normas italianas aplicables”, añadieron.

Las tres empresas también son sospechosas de haber utilizado a “microinfluencers muy jóvenes para incitar a los jóvenes, un público particularmente vulnerable, a la compra compulsiva de cosméticos”, según la autoridad.

La promoción de estos productos (incluida entre menores de entre 10/12 años) habría “favorecido compras compulsivas de mascarillas faciales, sérums y cremas antiedad”, según la AGCM, con posibles efectos sobre su salud.

Numerosas marcas de cosméticos se han lanzado al nuevo y lucrativo segmento de los preadolescentes, con mascarillas hidratantes o para después del sol o lociones tónicas, con diseños de unicornios, pandas o cachorros.

La autoridad italiana de la competencia anunció el viernes la apertura de una investigación contra el gigante francés del lujo LVMH y sus marcas Sephora y Benefit Cosmetics por promover “el uso precoz de cosméticos para adultos entre niños y adolescentes”, incluidas cremas antiedad. (ANNA-ROSE GASSOT/AFP)

Los niños “no necesitan cosméticos”

Pero los niños “no necesitan cosméticos, salvo productos de higiene como dentífrico y gel de ducha, y productos solares cuando hay exposición”, recordó a la AFP a finales de 2025 Laurence Coiffard, profesora de Farmacia en la facultad de Nantes, en Francia, especializada en cosmetología.

Y el uso de productos cosméticos para adultos cargados de sustancias químicas expone a disruptores endocrinos y fitoestrógenos que pueden alterar el desarrollo hormonal y aumentar el riesgo de desarrollar alergias cutáneas, han demostrado ciertos estudios científicos, según Coiffard.

Además, estos productos “perpetúan cierta norma de belleza”, al normalizar el uso de toda una gama de cuidados estéticos, “muy costosa y que requiere mucho tiempo”, subrayó por su parte la investigadora estadounidense Molly Hales, de la universidad Northwestern de Chicago.

Junto con su colega Sarah Rigali, Hales se hizo pasar durante meses por una joven de 13 años en TikTok, en el marco de un estudio publicado en 2025.

Los videos presentaban en promedio seis productos, a menudo cremas antiedad destinadas a adultos, con un coste promedio de 145 euros (unos 168 dólares).

Locales de Sephora y LVMH fueron registrados el jueves en Italia, indicó la AGCM. Estas investigaciones pueden acarrear fuertes multas.