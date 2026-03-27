Internacionales

Dueño de Sephora y Benefit Cosmetics bajo investigación en Italia

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Por AFP

La autoridad italiana de la competencia anunció el viernes la apertura de una investigación contra el gigante francés del lujo LVMH y sus marcas Sephora y Benefit Cosmetics por promover “el uso precoz de cosméticos para adultos entre niños y adolescentes”, incluidas cremas antiedad.








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