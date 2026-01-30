Economía de México 2025: PIB apenas crece 0,7% por tensión comercial

La economía de México cerró el 2025 con un desempeño debilitado, registrando una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas el 0,7%, su cifra más baja desde la crisis sanitaria de 2020.

Este resultado responde principalmente a las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, lo que ha frenado el motor exportador del país norteamericano.

Exportaciones y manufactura sufren el “efecto Trump”

Según los datos oficiales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la desaceleración es evidente al comparar el dato con el 1,2% alcanzado en 2024. El factor determinante ha sido la política proteccionista de la Casa Blanca, que mediante la imposición de aranceles, ha golpeado directamente a la industria mexicana.

Dado que México envía más del 80% de sus exportaciones a territorio estadounidense, la incertidumbre ha permeado en el clima de negocios. Según la agencia AFP, sectores clave como el manufacturero y el industrial (actividades secundarias) sufrieron una caída del 1,1% durante el año anterior, reflejando la vulnerabilidad del modelo ante los cambios en la política comercial de su vecino del norte.

Sectores primarios evitaron la recesión técnica

A pesar del panorama sombrío en la industria, México logró esquivar la recesión gracias al dinamismo de otros sectores:

Actividades primarias: El sector agropecuario, ganadero y pesquero lideró el crecimiento con un sólido 3,7% .

El sector agropecuario, ganadero y pesquero lideró el crecimiento con un sólido . Servicios: El sector terciario mantuvo un avance moderado del 1,4% .

El sector terciario mantuvo un avance moderado del . Cuarto trimestre: En el último tramo de 2025, el PIB mostró un repunte del 1,6%, lo que, según analistas del Grupo Financiero BASE, permitió evitar una contracción mayor, aunque el fantasma del estancamiento persiste por la baja inversión productiva.

¿Cuál es el impacto para Costa Rica?

El enfriamiento de la economía de México en 2025 no es un tema ajeno para el parque empresarial costarricense. México es uno de los principales socios comerciales de Costa Rica y un competidor directo en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Cadenas de suministro: Muchas empresas en Costa Rica forman parte de cadenas de valor que terminan en México para su ensamblaje final hacia EE. UU. Una industria mexicana deprimida reduce la demanda de componentes intermedios producidos en suelo nacional. Turismo y consumo: Un México con menor dinamismo económico suele traducirse en una moneda (el peso mexicano) más volátil. Esto puede abaratar a México como destino turístico frente a Costa Rica, compitiendo por el mercado estadounidense en términos de costos. Inversión: Para los inversionistas en la Bolsa Nacional de Valores, el desempeño del gigante norteamericano marca el pulso de los fondos de inversión con exposición regional. Un estancamiento en México suele elevar la percepción de riesgo en toda América Latina.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué cayó tanto el crecimiento de México en 2025? Principalmente por la incertidumbre generada por las políticas arancelarias de Donald Trump, que afectaron directamente a la industria manufacturera orientada a la exportación.

¿Entró México en recesión el año pasado? No. Aunque el crecimiento fue muy bajo (0,7%), las cifras positivas en el sector agropecuario y de servicios permitieron evitar una contracción técnica del PIB.