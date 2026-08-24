EE. UU. escala conflicto comercial con Canadá y anuncia aranceles del 50% al sector automotor para 2027

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que aumentará los aranceles a una serie de productos del sector automotor de Canadá a partir de 2027, en plena escalada tarifaria entre estos dos socios.

Actualmente, los aranceles a los automóviles son de 25% si no incluyen materiales estadounidenses en su fabricación, mientras que las importaciones de acero ya tienen en general tasas de 50%.

“A partir del 1 de enero de 2027, los aranceles a todos los automóviles, camiones, grandes y pequeños, autopartes y al acero aumentarán a 50%”, escribió el mandatario republicano en su red Truth Social.

Estados Unidos y Canadá fracasaron el viernes en sus negociaciones para lograr un acuerdo que evitase la imposición de nuevos aranceles de 50% de parte de la administración Trump a una serie de productos canadienses.

Estos aranceles entraron en vigor el fin de semana. Se aplican sobre productos canadienses valorados en unos 20.000 millones de dólares y representan 5,5% de las exportaciones totales de Canadá hacia su vecino.

El primer ministro Mark Carney declaró que Canadá impondrá a partir del 8 de septiembre aranceles de represalia a Estados Unidos, al desechar lo que consideró como un “mal acuerdo”.

Carney dijo el lunes que el objetivo de las conversaciones comerciales con Washington “siempre ha sido obtener el mejor acuerdo para los canadienses, nunca un acuerdo a cualquier precio o en cualquier plazo”.

Pero el primer ministro agregó que durante las negociaciones “los estadounidenses querían destruir nuestras principales industrias (...) mediante condiciones injustas”.

“Esa es una de las principales razones por las que dijimos no”.

La escalada de tensiones comerciales entre Washington y Ottawa amenaza con reestructurar el comercio bilateral y las cadenas de suministro en Norteamérica. (GEOFF ROBINS/AFP)

Restricciones y amenazas

Carney añadió que, pese al progreso hacia un pacto, “ese impulso se revirtió” al final, y recalcó que fortalecer la producción interna y diversificar el comercio exterior ha sido “el plan A desde el principio”.

Aseguró que Canadá ha fortalecido otras alianzas comerciales, en particular en Asia o con la Unión Europea.

Durante el fin de semana, Carney señaló que Washington también quería imponer restricciones de último minuto a los acuerdos comerciales de Canadá con otros países.

También hicieron “amenazas contra la lengua francesa” y la “cultura quebequense”, la provincia francófona en el este de Canadá.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, atribuyó el lunes la ruptura del acuerdo a “exigencias irrazonables de última hora” de Canadá.

Estados Unidos es, de lejos, el mayor socio comercial de Canadá, y las exportaciones canadienses a su vecino representan un 70% del total. Los aranceles de Trump ya impactan en sectores clave de la economía canadiense, como las industrias del acero y la automotriz. Canadá es el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos en bienes este año, por detrás de México, según datos de la oficina del censo. “No necesitamos a Canadá” El Instituto Angus Reid señaló que tres de cada cuatro canadienses respaldaron la decisión del gobierno de Carney de retirarse de las negociaciones comerciales. La encuesta añadió que dos de cada cinco tienen algún temor respecto a sus empleos. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, criticó la amenaza de Trump de imponer aranceles a los autos. “Vamos a ir contra él con todo”, dijo a la emisora Newstalk 580 CFRA de Ottawa. Trump arremetió contra Ford en redes y advirtió de consecuencias “mucho peores” si los funcionarios no “se alineaban”. Estados Unidos ha argumentado que Canadá brinda un “trato discriminatorio” a las importaciones de su vecino de alcohol, automóviles, productos lácteos, papel y productos agrícolas. Trump retrasó la aplicación de los aranceles tres días la semana pasada, mientras Washington y Ottawa intensificaban las negociaciones. El principal negociador canadiense, Dominic LeBlanc, y su equipo estuvieron durante horas el jueves y el viernes en la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Washington. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo. Trump afirmó el lunes que “Canadá ha estado estafando a los Estados Unidos de América durante años”. “Nosotros no necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros”, dijo. Estados Unidos y Canadá todavía deben ponerse de acuerdo sobre las revisiones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), que Trump se negó a renovar el mes pasado y que comparten con México. Las amenazas de Trump de convertir a Canadá en el Estado número 51 de Estados Unidos también han hecho enfadar a muchos canadienses.

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