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EE. UU. escala conflicto comercial con Canadá y anuncia aranceles del 50% al sector automotor para 2027

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Por AFP
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que aumentará los aranceles a una serie de productos del sector automotor de Canadá a partir de 2027, en plena escalada tarifaria entre estos dos socios.








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