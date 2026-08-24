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EE. UU. intensifica la presión sobre Irán con un plan de asfixia económica y amenazas a aliados de Teherán

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Por AFP
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes planes para lograr la “asfixia económica” de Irán, al tiempo que advirtió de graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington.








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