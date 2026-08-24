EE. UU. intensifica la presión sobre Irán con un plan de asfixia económica y amenazas a aliados de Teherán

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó el lunes planes para lograr la “asfixia económica” de Irán, al tiempo que advirtió de graves consecuencias para los países que se nieguen a sumarse a la campaña de Washington.

Irán insiste de su lado en la “derrota” de Estados Unidos.

El discurso de Bessent llega casi seis meses después del inicio de una guerra contra Teherán que se ha estancado, con las conversaciones de paz paralizadas e Irán bloqueando la mayor parte del tráfico a través del crucial estrecho de Ormuz, crítico para el comercio de hidrocaburos.

“En todo el mundo, nuestro objetivo es cortar cada salvavidas económico que sostiene a este régimen tiránico hasta que Teherán quede completamente aislado”, dijo Bessent en una rueda de prensa.

“Vamos a exigir responsabilidades a todos, y esto es la asfixia económica de este régimen”, enfatizó.

Añadió que los países que no se sumen a las sanciones estadounidenses “compartirán el aislamiento” de Irán, y señaló que el presidente Donald Trump está haciendo llamadas telefónicas a líderes mundiales para pedirles que detengan sus interacciones con Teherán.

Además, Washington pondrá fin al acceso al sistema del dólar estadounidense para quienes laven dinero iraní.

“Cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense. El reloj acaba de empezar a correr”, dijo Bessent.

Nadie está “por encima”

El Departamento del Tesoro informó el lunes de que ha “adoptado determinaciones contra cinco sectores críticos -activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo- que el régimen iraní utiliza para tratar de apuntalar su economía en declive”.

Ante la pregunta de si los bancos chinos que operan con Irán podrían ser objeto de sanciones, Bessent respondió que “nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.

El jefe del Tesoro ya había declarado previamente que había comenzado un “Día D económico” para Teherán, en una columna para el Financial Times.

La estrategia de asfixia económica de Estados Unidos busca aislar el comercio y las finanzas de Irán a escala global. En la foto, un valla en Teherán. (-/AFP)

¿Colapsado?

Estados Unidos e Israel desencadenaron la guerra en Oriente Medio con una masiva oleada de bombardeos contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó represalias iraníes en toda la región.

Trump, bajo mucha presión interna por las repercusiones económicas de la guerra, que se intensifica con las elecciones de mitad de mandato de noviembre, pasó de las amenazas militares a una estrategia basada en las sanciones económicas.

“¡¡¡IRÁN ESTÁ COLAPSANDO COMPLETAMENTE!!!”, escribió en su red Truth Social con su característico estilo de utilizar solo letras mayúsculas.

Irán no opina lo mismo. Estados Unidos “ha hecho todo lo posible por poner a prueba la determinación del pueblo iraní y de los líderes del país, pero ha fracasado en todas las ocasiones. Parece que querían sufrir una nueva derrota”, afirmó el ministro iraní de Economía, Ali Madanizadeh, en la televisión estatal, tras los anuncios estadounidenses. El jerarca añadió que el país tiene un “plan de dos años” para enfrentar las medidas. Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz. La reapertura del estrecho se ha convertido en una prioridad para Estados Unidos, pero Teherán insiste en que permanecerá cerrado hasta que Washington levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, elimine las sanciones petroleras y descongele los activos iraníes en el extranjero. Antes de conocerse la magnitud de las medidas, el vicecanciller Kazem Gharibabadi afirmó que “el relato no encaja”. “Ustedes dicen que el poder militar de Irán ha sido ‘desmantelado’, que el 100% de sus fábricas militares han sido ‘destruidas’ y que su programa nuclear ha sido ‘enterrado’”, señaló. Sin embargo, agregó, la acción contra Irán requiere la movilización de “todas las instituciones y poderes” de Estados Unidos". “¿Es esto una victoria o el reconocimiento de la derrota de Estados Unidos?”. Por su parte, la cancillería iraní advirtió a los países que se abstuvieran de sumarse a la campaña económica de Estados Unidos y que quienes lo hagan tendrán que asumir “sus propias consecuencias”. Irán se enfrenta a sanciones estadounidenses e internacionales desde la revolución islámica de 1979 y ha calificado esa política como un fracaso, al tiempo que insiste en que la presión económica y las amenazas no lo obligarán a cambiar de rumbo. Mediación En Teherán mientras tanto, el poderoso jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, se reunió el lunes con el presidente Masoud Pezeshkian. Pakistán ha desempeñado un papel clave en los esfuerzos por detener el conflicto entre Irán y Estados Unidos, al haber negociado un memorando de entendimiento en junio, que luego voló por los aires. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, indicó que la aplicación de nuevas sanciones económicas no implica “de ninguna manera” que ataques contra Irán queden descartados.

AFP Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital. Opens in new window