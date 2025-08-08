Internacionales

EEUU lanza programa para atraer la producción de medicamentos y reducir la dependencia del extranjero

Grandes farmacéuticas como Johnson & Johnson, AstraZeneca, Roche y Eli Lilly ya anunciaron inversiones por decenas de miles de millones de dólares en producción en EE.UU., incentivadas por medidas como esta

Por Mathew Chaves y Europa Press

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció la puesta en marcha del programa ‘PreCheck’, que busca atraer la producción de medicamentos al país, impulsando la fabricación nacional para reducir su dependencia del extranjero.








