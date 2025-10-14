Internacionales

El Airbus A320 superó al Boeing 737 como el avión más vendido de la historia

Por AFP

El Airbus A320 se ha convertido por primera vez en el modelo de avión más vendido en la historia tras superar al Boeing 737, según cifras publicadas el martes por ambas empresas.








Airbus A320Boeing 737
