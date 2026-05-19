Internacionales

El anuncio que le costó el puesto al jefe de Starbucks en Corea del Sur

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Por AFP

El director de Starbucks en Corea del Sur fue despedido tras una campaña publicitaria que evocaba la sangrienta represión de un levantamiento prodemocrático en 1980, durante el cual cientos de personas fueron asesinadas por las fuerzas militares.








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