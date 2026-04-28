Internacionales

El beneficio neto de BYD se desploma un 55% por la debilidad del mercado chino

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Por AFP

El beneficio neto del fabricante chino de autos eléctricos BYD cayó un 55% en el primer trimestre del año, según un documento presentado este martes en la Bolsa de Hong Kong, en medio de una baja demanda doméstica.








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