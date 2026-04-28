El beneficio neto de BYD se desploma un 55% por la debilidad del mercado chino

El beneficio neto del fabricante chino de autos eléctricos BYD cayó un 55% en el primer trimestre del año, según un documento presentado este martes en la Bolsa de Hong Kong, en medio de una baja demanda doméstica.
El beneficio neto del fabricante chino de autos eléctricos BYD cayó un 55% en el primer trimestre del año, según un documento presentado este martes en la Bolsa de Hong Kong, en medio de una baja demanda doméstica.
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