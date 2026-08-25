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El bitcoin supera los $80.000 impulsado por la debilidad del dólar y el avance regulatorio en EE. UU.

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Por AFP
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El bitcoin superó este martes los 80.000 dólares por primera vez desde mayo, impulsado por la debilidad del dólar y las perspectivas legislativas favorables, mientras que los inversores ignoraron en gran medida las amenazas comerciales de Estados Unidos contra los socios de Irán.








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