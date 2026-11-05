Internacionales

El boicot de China a Kylian Mbappé pone en riesgo millonarios ingresos del Real Madrid y LaLiga

Kylian Mbappé desata una grave crisis comercial con China por un meme de Mao Zedong. El boicot amenaza los millonarios contratos del Real Madrid y LaLiga.

Por Randall Corella Vargas

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Un comentario en tono de broma sobre un meme de internet desencadenó una crisis comercial sin precedentes para el fútbol español. Las declaraciones del delantero francés Kylian Mbappé provocaron un boicot por parte de China que amenaza de forma directa los ingresos del Real Madrid y de LaLiga, poniendo en riesgo contratos de derechos audiovisuales y patrocinios estratégicos valorados en cientos de millones de euros.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.