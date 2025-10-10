Internacionales

El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

Por AFP

El Congreso de Perú destituyó en la madrugada de este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar pocas horas antes un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.








