Internacionales

El consumo mundial de carbón batirá un nuevo récord en 2025 y el culpable no es China ni India, sino Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por AFP

El consumo mundial de carbón alcanzará un nuevo récord en 2025, indicó el miércoles un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en parte por las políticas de la administración estadounidense de Donald Trump para impulsar la industria.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
carbón
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.