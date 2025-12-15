Internacionales

El desafío económico de José Antonio Kast: una audaz apuesta por el libre mercado para Chile

Por Redacción EF

El próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast en Chile representará un giro drástico hacia un modelo de libre mercado, fundamentado en una agresiva reducción del aparato estatal, recortes de impuestos y una fuerte apuesta por la inversión privada como principal motor de crecimiento.








