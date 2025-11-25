Internacionales

El desgaste del segundo mandato: Donald Trump enfrenta la realidad política tras un año de disrupción

Por AFP

Donald Trump tiró abajo parte de la Casa Blanca hacia el final de 2025 para construir un enorme salón de baile, un símbolo apropiado para un presidente cuyo segundo mandato comenzó como una bola de demolición política.








AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

