“El dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, dice Donald Trump

El presidente Donald Trump aseguró este sábado que “el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, tras la operación militar que acabó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa.
