“El dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, dice Donald Trump

Por AFP

El presidente Donald Trump aseguró este sábado que “el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, tras la operación militar que acabó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa.








AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

