“El dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, dice Donald Trump

El presidente Donald Trump aseguró este sábado que “el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, tras la operación militar que acabó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

“De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, aseguró Trump en rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

“Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos” declaró el mandatario para justificar el audaz ataque.