El final de ‘Succession’ en la vida real: Rupert Murdoch define quién heredará su imperio y quién se quedará sin participación

Por AFP

Después de enfrentarse en los tribunales, los herederos de Rupert Murdoch llegaron a un acuerdo.








