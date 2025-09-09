El final de ‘Succession’ en la vida real: Rupert Murdoch define quién heredará su imperio y quién se quedará sin participación

Después de enfrentarse en los tribunales, los herederos de Rupert Murdoch llegaron a un acuerdo.

El acuerdo permitirá a su hijo mayor controlar el poderoso grupo de medios del controvertido magnate cuando éste fallezca, anunciaron los dos grupos del conglomerado en un comunicado.

El acuerdo resuelve el litigio después de que algunos hermanos hubieran impugnado el esfuerzo de Murdoch por instalar como sucesor a su hijo Lachlan, quien comparte la orientación política conservadora de su padre.

Bajo el acuerdo, Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch y James Murdoch recibirán dinero producto de la venta de acciones y dejarán de tener participaciones en cualquiera de las compañías del grupo News Corporation, (Wall Street Journal, New York Post en Estados Unidos, The Sun en Reino Unido, The Australian) y Fox Corporation (Fox News), según un comunicado de prensa.

(ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ/AFP)

El nuevo acuerdo establece un fideicomiso para reemplazar el Murdoch Family Trust que había incluido a todos los hermanos y medio hermanos.

La hija mayor, Prudence, ha tenido poca participación en el negocio familiar, pero James y Elisabeth son conocidos por ser más centristas políticamente.

“Se establecerán nuevos fideicomisos para el beneficio de Lachlan Murdoch, Grace Murdoch y Chloe Murdoch”, dijo un comunicado de prensa que identificó a Rupert y sus dos medias hermanas como “fideicomisos beneficiarios restantes”.

La fricción sobre el futuro de las propiedades fue la inspiración para la exitosa serie de televisión “Succession”.