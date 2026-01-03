El gobierno de Cuba debería estar preocupado, dice jefe de la diplomacia de Estados Unidos tras captura de Nicolás Maduro

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró el sábado que el gobierno cubano debería estar preocupado tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado”, dijo en una conferencia de prensa en Florida junto al presidente estadounidense Donald Trump.

Rubio, de orígenes cubanos, agregó que “Cuba es un desastre” y que el país está “dirigido por hombres incompetentes y seniles”.