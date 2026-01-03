El gobierno de Cuba debería estar preocupado, dice jefe de la diplomacia de Estados Unidos tras captura de Nicolás Maduro

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró el sábado que el gobierno cubano debería estar preocupado tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró el sábado que el gobierno cubano debería estar preocupado tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.