El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, dejará de ser una cárcel

Por AFP

Joya arquitectónica, un centro comercial de vanguardia que terminó en el abandono para convertirse en cárcel de presos políticos: el cierre del Helicoide representa el fin de una era de tortura y mucho sufrimiento en Venezuela.








