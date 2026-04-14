Internacionales

El país de América Latina con la menor tasa de fecundidad (y no es México)

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Por Mathew Chaves

La dinámica de nacimientos en América Latina muestra una reducción sostenida en las últimas décadas, donde la tasa global de fecundidad define el crecimiento de la población y su capacidad de mantenerse en el tiempo.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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