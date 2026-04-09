Internacionales

El país de Centroamérica con mayor tasa de fecundidad (y no son Costa Rica ni Guatemala)

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Por Mathew Chaves

La dinámica demográfica en Centroamérica se vincula con la economía a través del tamaño poblacional y su distribución por edades, donde la tasa global de fecundidad mide el número promedio de hijos por mujer y permite estimar la expansión de habitantes en cada país.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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