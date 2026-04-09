El país de Centroamérica con mayor tasa de fecundidad (y no son Costa Rica ni Guatemala)

La dinámica demográfica en Centroamérica se vincula con la economía a través del tamaño poblacional y su distribución por edades, donde la tasa global de fecundidad mide el número promedio de hijos por mujer y permite estimar la expansión de habitantes en cada país.

La tasa de reemplazo se ubica en 2,1 hijos por mujer y funciona como referencia para determinar si una sociedad mantiene su tamaño en el tiempo, crece por nacimientos o reduce su base poblacional sin depender de flujos migratorios.

Los datos del Observatorio Demográfico 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) permiten ordenar a los países según ese indicador y analizar la relación entre nacimientos, mercado laboral y estructura económica en el istmo.

Honduras registra la mayor tasa global de fecundidad en Centroamérica con 2,48 hijos por mujer, lo que ubica al país por encima del nivel de reemplazo y define un crecimiento sostenido por nacimientos.

La tasa de fecundidad define el ritmo de crecimiento poblacional en los países de Centroamérica. (Shutters/Shutterstock)

La tasa de 2,48 hijos por mujer no se clasifica como positiva o negativa por sí sola, ya que su efecto depende de cómo la economía incorpora a la población en actividades productivas y de cómo el Estado gestiona el gasto público asociado a ese crecimiento.

El número de nacimientos superior al reemplazo genera una base amplia de personas en edades tempranas; lo que implica que el país debe destinar recursos a educación y salud durante varios años antes de observar participación en el mercado laboral.

La misma dinámica crea una expansión futura de la fuerza de trabajo; esto puede aumentar la producción si existen empleos formales suficientes para absorber a quienes ingresan al sistema económico en cada periodo.

La ausencia de puestos formales limita ese proceso y traslada parte de la población hacia actividades informales, esta situación reduciría ingresos fiscales y modificaría la capacidad del Estado para financiar servicios públicos.

El tamaño poblacional influye en el consumo interno, ya que una mayor cantidad de habitantes incrementa la demanda de bienes y servicios; este comportamiento puede sostener actividad económica en sectores vinculados al mercado doméstico.

La relación con tecnología depende de la formación de la población en habilidades técnicas, esta condición determina si las personas que ingresan al mercado pueden participar en sectores vinculados con procesos digitales o si se concentran en actividades de menor productividad.

La capacidad de recaudación depende del número de personas que generan ingresos formales, lo que conecta la dinámica de nacimientos con el financiamiento del Estado en el mediano plazo.

El volumen de habitantes también influye en el peso económico dentro de Centroamérica, ya que el tamaño del mercado y de la fuerza laboral se relaciona con la participación en intercambios comerciales y en decisiones regionales.

La tasa por encima de 2,1 indica crecimiento por nacimientos y mantiene una base poblacional que puede sostener la economía en el tiempo, mientras su efecto final depende de empleo, educación y organización productiva dentro del país.