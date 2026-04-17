Internacionales

El país de Latinoamérica con la mayor tasa de fecundidad (supera a Costa Rica y Chile por mucho)

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Por Mathew Chaves

La dinámica demográfica en América Latina muestra una reducción sostenida en el número de nacimientos por mujer, donde la tasa global de fecundidad permite medir el crecimiento poblacional y comparar el comportamiento entre países.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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