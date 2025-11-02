Internacionales

El precio del oro se dispara: Supera los $4.100 y despierta el negocio de la “fiebre dorada” como pasatiempo

El aumento del precio del oro despertó la euforia por conseguirlo en Estados Unidos, lo cual dio paso a una nueva forma de comerciar con este material precioso

Por AFP

El precio del oro experimentó un crecimiento extraordinario en los últimos dos años: a octubre de 2025, el precio superó los $4.100 la onza, lo cual marcó un aumento de más del 50% solo durante ese año y un incremento cercano al 100% desde principios de 2024.








