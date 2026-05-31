Internacionales

Elecciones en Colombia: entre la continuidad de la izquierda o un giro a la derecha

Colombia vota este domingo en unas elecciones presidenciales cruciales, dividida entre la continuidad de la izquierda y un giro radical a la derecha

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Por AFP

Los colombianos empezaron a votar este domingo 31 de mayo en comicios presidenciales para decidir si renuevan su voto de confianza a la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década.








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